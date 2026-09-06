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2人1鴨深夜迷航龍磐公園 警消冒雨搜尋…最後在香蕉灣現身

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣消防局5日深夜接獲報案，56歲鄭男、41歲張女在龍磐公園附近看完鄭男朋友飼養的魚塭後，離開時在龍磐公園等二停車場附近迷路，大雨滂沱、夜間視線不佳，消防、警方獲報後搜尋，兩人自行脫困，在香蕉灣安檢所報平安，張女訪友時還帶著寵物鴨，最後結束這場深夜迷航

恆春警分局5日晚間8時接獲鄭男報案，他與友人張女在水蛙窟附近看完他朋友飼養魚塭，返程時，因天黑加上氣候不佳，迷失方向，在水蛙窟大草原樹林裡走不出去。

警方聯繫鄭男後得知位置座標，通知墾丁消防分隊前往搜尋，樹林茂密加上天黑視線不佳，沒有找到鄭男，後來鄭男手機沒電，無法再次聯繫，警消持續搜尋。

鄭男稱，他一開始從停車場旁小路騎機車進入後續因天色昏暗且迷失方向。消防人員得知最後位置靠近埔頂路，搜救人員持續從埔頂路往龍盤公園方向尋找。

6日凌晨12時54分，警方接獲海巡香蕉灣漁港安檢所來電通知，鄭男與張女人出現在安檢所，警消前往，檢視鄭男與張女的身體狀況無恙，僅鄭男的腳稍微擦挫傷，無須送醫。

墾丁消防分隊表示，龍磐公園周邊自然景觀優美，但部分區域地形較複雜，夜間或遇雨時容易造成視線不良及方向辨識困難。呼籲民眾應先確認天候及路線，避免夜間進入不熟悉的山區或偏僻區域；若不慎迷途，應立即撥打119或110求助，並盡量留在原地或安全、明顯處等待救援，切勿自行冒險尋路，以免發生二次危險。

警消冒雨漏夜搜尋。圖／讀者提供
警消冒雨漏夜搜尋。圖／讀者提供

警消冒雨漏夜搜尋。圖／讀者提供
警消冒雨漏夜搜尋。圖／讀者提供

警消冒雨漏夜搜尋，鄭男與張女兩人最後自行脫困到香蕉灣安檢所，張女還帶著寵物鴨。圖／讀者提供
警消冒雨漏夜搜尋，鄭男與張女兩人最後自行脫困到香蕉灣安檢所，張女還帶著寵物鴨。圖／讀者提供

警消冒雨漏夜搜尋，鄭男與張女兩人最後自行脫困到香蕉灣安檢所。圖／讀者提供
警消冒雨漏夜搜尋，鄭男與張女兩人最後自行脫困到香蕉灣安檢所。圖／讀者提供

迷航 香蕉 公園 警察 恆春 屏東

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