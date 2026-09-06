1100萬房產還在辦過戶！買下4天遭鄰火波及 只獲賠100萬

嘉義蕭姓女子以1100萬元買下市區一棟老屋，買賣已進入所有權移轉登記及點交階段，不料才買4天就遭鄰宅火災波及。蕭女向鄰居求償房屋損失250萬元，嘉義地院認定火災起因在鄰宅，但考量房屋本身價值及折舊，最後判賠100萬元。

判決記載，蕭女2024年3月9日向何姓屋主購買嘉義市一棟房屋，同日實價登錄成交總價1100萬元；就在辦理房屋所有權移轉登記期間，3月13日發生火災，鄰宅火勢延燒造成房屋受損。蕭女事後與何姓原屋主簽訂債權讓與契約，取得這起火災的損害賠償請求權。

嘉義市消防局調查，起火點位於隔壁王姓屋主所有房屋2樓倉庫東側牆面北端上部附近，研判以室內配線等電氣因素起燃可能性較大。法院另參考財團法人台灣經濟科技發展研究院鑑定，綜合火勢走向、燃燒程度及通電痕等跡證，也認為王男房屋電路起火的可能性較高。

王男否認自家是起火戶，認為蕭女所購房屋也有抽油煙機燃燒、開關短路跳脫等情形，並主張火災可能與台電當天下午停電後恢復供電有關。法院調查，當天下午3時50分確實曾復電，但認定火災起因是王男未盡私有電氣設備維護管理責任，與台電正常復電沒有法律上的因果關係。

蕭女主張，依嘉義市建築師公會鑑定，房屋受損部分若要修復，包括拆除、廢棄物清運及相關工程等費用約需250萬元，因此請求王男賠償250萬元。法院認定，火災主要造成2樓及太子樓受損，1樓大部分未受火勢波及。

法院依實價登錄資料認定，1100萬元成交總價中，土地成本市價推估約900萬元，建物約200萬元；且房屋1959年即興建完成，修復若以新品更換舊材料，必須計算折舊等因素，最後酌定合理修復費用為100萬元，判王男賠償蕭女100萬元及利息，其餘請求駁回，全案仍可上訴。