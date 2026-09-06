鬼門關前搶救生命 苗消OHCA急救成功率3年多提升近一成

傷病患心肺功能停止（OHCA）生命危在旦夕，苗栗縣政府消防局重症救護案件「3人出勤、必配高級救護技術員（EMT-P）」奏效，3年多來急救恢復自發性循環（ROSC）比率提升近一成，今年前半年達到新高33.9%，搶黃金救命時間。

消防署定義急救成功指OHCA患者經急救後，符合到院前或到院後2小時內恢復ROSC，苗栗縣政府消防局第一救災救護大隊上個月就2例，其中，苗栗市一名73歲老翁2日在用餐坐在椅子上失去意識，消防人員到場發現OHCA，經持續心肺復甦術（CPR）1分鐘恢復心跳意識，送醫8月13日康復出院。

另例61歲男子14日急性心肌梗塞路倒在頭屋鄉街頭，救護人員趕到他已失去呼吸及脈搏，持續實施CPR，經12導程心電圖檢查，並使用自動體外心臟電擊去顫器（AED）心律分析，執行4次電擊，送醫途中ROSC，治療第5天康復出院。

消防局統計，OHCA急救成功率由2023年24.02%、2024年26.15%、2025年31.31%，今年1至7月33.90%，分析原因是培訓EMT-P，今年更進一步自辦訓練，EMT-P從2023年22人，逐漸增加到目前54人，各分隊配置至少1名EMT-P，重症救護案件3人出勤，必配EMT-P。

同時持續強化EMT-P進階處置能力，開放執行骨針輸液，及急救藥物給予等高級救護技術，使OHCA患者送達醫院前，接受更即時、完整的高級心臟救命術處置，提升到院前緊急救護品質，此外，推動線上指導CPR，「119」執勤員依標準化流程辨識患者意識及呼吸狀況，救護人員抵達前，透過電話指導報案人或現場民眾，立即CPR，縮短患者倒下至首次胸外按壓的時間，119受理報案成為生命之鏈的重要起點。

消防局指出，救護車全面配置自動心肺復甦機，用在符合適應症OHCA案件使用，持續提供穩定且高品質的胸外按壓，減少因人力輪替、患者搬運，及救護車行駛過程所造成的按壓中斷，救護人員得以進行呼吸道建立、電擊、給藥及其他高級救命處置，一連串作為增加患者恢復自發性循環及存活機會。