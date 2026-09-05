影／北市市民大道5車連環撞 計程車變換車道失控釀4傷

台北市市民大道今天下午發生5車連環事故，一輛計程車行經市民大道4段時，因前方壅塞準備變換車道，駕駛聲稱車輛突然失控，先後撞上2輛汽車，接著又引發前方車輛推撞機車及另一輛轎車，共造成4人受傷送醫。

大安警分局表示，事故發生在下午4時許，67歲王姓男子駕駛計程車沿市民大道四段往東行駛，因前方車流壅塞，準備從第1車道切往第2車道，過程中車輛突然向左偏移失控。

王男的車先撞上第2車道內停等的林姓男子轎車左後方，再撞上第1車道內黃姓男子駕駛的計程車右側。撞擊後，黃男的車再往前推撞陳姓男子騎乘機車，林男的車則往前撞上彭姓男子轎車，形成5車連環碰撞。

事故撞擊力道不小，王男車輛安全氣囊也當場爆開，事故造成王男胸部受傷、黃男右肩擦挫傷，陳姓機車騎士四肢多處擦挫傷，機車後座蔡姓女子右腳踝挫傷，4人送國泰醫院治療。

警方表示，5名駕駛酒測值均為0，駕照及車籍也都正常。至於王男所稱車輛為何突然失控，是否與操作、車況或其他因素有關，警方將進一步調查釐清。

台北市大安區市民大道，下午發生5車連環車禍。記者廖炳棋／翻攝

台北市大安區市民大道，下午發生5車連環車禍。記者廖炳棋／翻攝

台北市大安區市民大道，下午發生5車連環車禍。記者廖炳棋／翻攝

台北市大安區市民大道，下午發生5車連環車禍。記者廖炳棋／翻攝

台北市大安區市民大道，下午發生5車連環車禍。記者廖炳棋／翻攝