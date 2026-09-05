高雄轎車找車位迴轉倒車…熊貓鑽空隙起爭執噴辣椒水 雙方互告

沈姓男子今天上午11時30分駕車在高市鼎中路找車位，見路邊有停車格迴轉倒車時，熊貓外送員廖姓男子為趕時間鑽縫隙騎過，引起沈男不悅，見廖男停路邊趨前理論，雙方起爭執，廖被罵不雅字，突朝沈噴辣椒水，警方獲報到場，雙方堅持互告。

三民二警分局指出，該起行車糾紛發生在今天上午11時30分許，當時外送員廖姓男子（56歲）騎機車沿鼎中路北往南直行，沈姓男子（43歲）駕車沿鼎中路南往北迴轉，雙方疑因沈男要停車時發生口角糾紛。

廖因遭沈男以不雅言語辱罵，見沈持續靠近，遂持辣椒水朝沈噴灑。警方到場時雙方已無衝突，因沈當下眼睛不適先行前往醫院就醫，事後雙方互提傷害、恐嚇及妨害名譽告訴，受理後全案移送高雄地檢署偵辦。

沈姓男子今天上午11時30分駕車在高市鼎中路找車位，迴轉倒車時，熊貓外送員廖姓男子鑽縫隙騎過，後雙方起口角，警到場處理。記者石秀華／翻攝