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男子無聊找友人一起「試嗆」 朝玻璃瓶鳴槍射擊下場慘了

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

羅姓男子閒來無聊，今年8月14日下午近5時找同姓友人，分持瓦斯氣動槍及玩具長槍各1支，並將玻璃瓶放在台南安南區人行道上，朝玻璃瓶鳴槍射擊，嚇壞路人而報警，警方認違反社維法送辦，台南簡易庭認2人無正當理由鳴槍，已致危害公共秩序、破壞社會安寧之虞，各處罰鍰8千元。

台南簡易庭指出，依社會秩序維護法相關規定，無正當理由鳴槍者，處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰；無正當理由，攜帶類似真槍玩具槍，而有危害安全之虞者，處3日以下拘留或1萬8000元以下罰鍰。一行為而發生二以上結果者，從一重處罰。

法官表示，社維法第63條第1項第2款「無正當理由之鳴槍」處罰目的，是以槍聲妨害安寧秩序緣故，重在考量所鳴槍聲是否破壞社會安寧。同法第65條第3款以類似真槍玩具手槍無殺傷力，不過行為人無正當理由而攜帶之，而可致危害公共秩序、社會安寧之虞者，予以處罰。

法官認為，經查，扣案瓦斯氣動槍、玩具長槍各1支，外形類似真槍，且依2人攜帶瓦斯氣動槍、玩具長槍各1支、持以射擊玻璃瓶目的、時間、地點及身分等情形觀之，顯然有可致危害公共秩序、破壞社會安寧之虞。

法官認羅男2人無正當理由鳴槍，各處罰鍰8千元。另扣案瓦斯氣動槍、玩具長槍各1支及BB彈一批，均為羅男所有，並依法宣告沒入。

台南簡易庭認羅男2人無正當理由鳴槍，各處罰鍰8千元。另扣案瓦斯氣動槍、玩具長槍各1支及BB彈一批，則依法沒入。聯合報系資料照
台南簡易庭認羅男2人無正當理由鳴槍，各處罰鍰8千元。另扣案瓦斯氣動槍、玩具長槍各1支及BB彈一批，則依法沒入。聯合報系資料照

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