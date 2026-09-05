驚悚畫面曝！工程車駕駛突身體不適 倒車一路撞釀5人傷

69歲楊姓男子開工程車行經中山區民權東路二段時要倒車，未料車輛失控「直直向後衝」，先後波及3輛汽機車，最後一路撞上中央分隔島才停下，期間還造成行駛公車專用道的公車急煞，車上3名乘客跌倒受傷，包含機車騎士共5人受傷，楊男坦言當時「身體不適」才釀禍，表達深深歉意。

中山分局警方今天中午11點37分獲報，稱民權東路二段發生多車連環撞，根據監視器畫面，楊男開工程車沿民權東路三段東向西方向行駛，在第三車道路旁準備向左倒車，整輛車卻突然猛力向後直衝，右側車身先撞擊路邊停放的一輛汽車，接著又連續撞上同向直行的兩輛機車。

工程車肇事後沒有煞停，繼續一路向後倒車衝，直到撞上中央分隔島才停下，當時行駛在公車專用道的東南客運公車見狀連忙緊急煞車，因慣性釀車上3名乘客重心不穩跌倒。

救護人員趕抵，協助現場2名機車騎士擦挫傷（1人送醫、1人未送醫），以及3名公車乘客受傷送醫，所幸傷者均意識清楚無大礙。

警方對楊男酒測及毒測，均排除，他稱倒車時突感到身體不適、一時反應不及才會導致車輛失控向後衝，對造成多人受傷與車損感到十分抱歉。

楊姓男子開工程車行經中山區民權東路二段時要倒車，他因身體不適，車輛失控「直直向後衝」，先後波及路邊汽車、直行機車，直到撞上中央分隔島才停下，期間還造成行駛公車專用道的公車急煞，釀5人受傷。記者翁至成／翻攝

楊姓男子開工程車行經中山區民權東路二段時要倒車，他因身體不適，車輛失控「直直向後衝」，先後波及路邊汽車、直行機車，直到撞上中央分隔島才停下，期間還造成行駛公車專用道的公車急煞，釀5人受傷。記者翁至成／翻攝

楊姓男子開工程車行經中山區民權東路二段時要倒車，他因身體不適，車輛失控「直直向後衝」，先後波及路邊汽車、直行機車，直到撞上中央分隔島才停下，期間還造成行駛公車專用道的公車急煞，釀5人受傷。記者翁至成／翻攝

楊姓男子開工程車行經中山區民權東路二段時要倒車，他因身體不適，車輛失控「直直向後衝」，先後波及路邊汽車、直行機車，直到撞上中央分隔島才停下，期間還造成行駛公車專用道的公車急煞，釀5人受傷。記者翁至成／翻攝