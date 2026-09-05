彰化小貨車開車門未注意後方 機車騎士撞上雙雙受傷

40歲俞姓男子駕駛小貨車，今天上午11時49分許停靠彰化市彰南路1段，開啟車門準備下車時，疑因未注意後方同向來車，遭43歲林姓男子騎機車撞上，兩人都受傷送醫，均意識清醒，肇事原因由警方調查中。

此件事故造成自小貨車左前車門毀損，重機車前車頭也受到撞擊，警方將為兩人酒測。

警方初步研判小貨車駕駛開啟車門時，未注意後方來車、未讓後方車輛先行；至於重機車騎士是否涉及其他肇事因素，仍待警方進一步調查釐清。

警方提醒，車門開啟時，先看照後鏡觀察後方是否有機車或自行車接近，並採兩段式開門，先將車門推開5到15公分的微小縫隙，再次目視確認後方沒有來車，安全無虞後，第二階段 再將車門開啟至可供出入的幅度，並迅速下車關上車門，以免造成交通事故。

40歲俞姓男子駕駛小貨車，今天上午停靠彰化市彰南路1段，開啟車門準備下車時，疑因未注意後方同向來車，遭43歲林姓男子騎機車撞上，兩人都受傷送醫，肇事原因由警方調查中。圖／民眾提供