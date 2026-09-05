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港男捷運站外身體不適大吼 2水電工上前理論「聽不懂廣東話」怒揮拳

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北市士林捷運站外驚傳暴力事件！一名來台旅遊的香港籍韓姓男子，昨天下午走出捷運站時，因身體突發狀況，現場大喊一聲，當時在站外等人的2名水電工以為韓男在對他們飆罵，上前理論，沒想到雙方「語言不通」，2男當街動手出拳，經站務人員制止悻悻然離去。警方獲報趕抵，韓男無受傷不提告，稍早通知涉嫌動手2男到案，均坦承犯行，依社維法裁罰。

據了解，受害的韓男稱自己患有疾病會突然大喊，此次是自己一人來台旅遊，預計兩天後就要返回香港，考量無明顯傷勢、後續仍有既定行程，並未對2名男子提告傷害。

雖然被害人不提告，但士林警方獲悉，仍調閱監視器畫面比對出涉嫌人身分，稍早已鎖定該2名涉案水電工，致電通知到案說明。

42歲陳姓男子，33歲楊姓男子今天中午到案坦承犯行，稱被對方大吼覺得莫名其妙，當時有上前詢問，但對方講廣東話根本聽不懂才氣憤出拳，警詢後被依社會秩序維護法裁罰。

2名水電工不滿香港籍韓姓男子在捷運站外對他們大吼，以為被叫罵，上前詢問因「語言不通」氣得出拳，經站務人員制止後逃逸，北市警方獲悉，今天通知到案依社維法裁罰。記者翁至成／翻攝
2名水電工不滿香港籍韓姓男子在捷運站外對他們大吼，以為被叫罵，上前詢問因「語言不通」氣得出拳，經站務人員制止後逃逸，北市警方獲悉，今天通知到案依社維法裁罰。記者翁至成／翻攝

水電工 捷運 士林捷運站

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