北市連環車禍！工程車「跨2車道倒車」 撞3車還釀公車急煞…4人傷

台北市中山區民權東路二段今稍早發生誇張連環車禍，一輛工程車在外側車道要向左倒車，孰料右側車身先碰撞路邊停放汽車，接著再碰撞同向直行的汽車和機車，肇事後工程車沒有煞停，一路繼續向後撞到中央分隔島，釀公車急煞3名乘客跌倒受傷，警方趕抵依交通事故處理。

中山警方今天早上11點25分獲報，現場是一輛工程車、兩輛汽車、一輛機車、一輛公車發生事故，有3名公車乘客、1名機車騎士受傷送醫，均意識清楚無大礙。

警方到場了解，營造業的工程車沿民權東路三段東向西第三車道路旁向左倒車，其右側車身先碰撞路邊停放的汽車，再碰撞同向車道直行的汽車和機車，接著續碰撞中央分隔島。

期間在第一車道、公車專用道行駛的東南客運公車直行，見狀緊急煞車後，釀車上3名乘客跌倒；警方確認工程車無酒駕、毒駕，依交通事故處理。