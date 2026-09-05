影／酒醉衝突還敢拍警槍 桃警快打部隊噴辣椒水壓制10人送辦

桃園市桃園區力行路某燒烤店昨晚發生酒後衝突事件，桃園警方據報處理，林姓男子不僅推擠員警，還伸手拍打警員的配槍，立刻啟動快打部隊，15名警力趕抵壓制，將涉案10人全數帶回依法移送。

桃園分局表示，埔子所警方昨深夜11時08分許接獲報案，指桃園區力行路一間燒烤店內有人發生衝突，桃園分局獲報後立即啟動快打部隊，派遣15名警力迅速趕赴現場。

警方調查，店內鬧事的人員彼此都是同事和朋友，原本相約聚餐，未料29歲李姓男子與31歲黃姓男子疑因飲酒後發生口角，現場氣氛逐漸升高。警方據報到場了解狀況並進行盤查，不料在場多人情緒仍相當激動，不斷對員警咆哮、推擠。

其中21歲林姓男子甚至直接推擠執勤員警，還伸手拍打員警身上的警槍，讓警方執勤安全受到威脅。當場啟動快打部隊並以辣椒水制止，迅速控制現場，避免衝突進一步擴大。

警方隨後將現場涉嫌動手滋事的10人，包括7男3女，全數帶返派出所調查。警方表示，雖然現場人員彼此都是朋友或同事，但飲酒後發生衝突，面對員警執行勤務仍推擠、拍打警槍，已涉及妨害公務等情事，全案依法移送法院偵辦，另依違反社會秩序維護法相關規定處理。

桃園分局表示，警方執勤時持槍具有高度安全要求，任何人都不得以推擠、拍打或其他方式妨礙員警執行職務。對於挑戰公權力、妨害員警執勤及暴力滋事行為，警方將依法究辦，維護執法人員及現場民眾安全。

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桃市桃園區力行路某燒烤店昨深夜發生聚餐友人酒後鬧事，其中還有人拍打警槍，當場啟動快打部隊到場將10 人帶回。記者陳恩惠／翻攝