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西濱特斯拉火燒車！死者身分曝光 知名重機租賃老闆

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹縣竹北市西濱路附近昨天下午，一輛特斯拉起火燃燒成恐怖火球，消防局派員到場撲滅火勢後，在車內發現一具男性焦屍，經證實，死者為知名重機租賃連鎖店40歲黃姓老闆，傳出噩耗令車友震驚不捨。

新竹縣消防局昨天下午2點5分接獲通報，竹北市西濱路附近有車輛燃燒，立即派遣消防分隊人車前往搶救，消防人員抵達現場時，發現一輛停放中的電動車已全面燃燒，立即部署3條水線滅火搶救，同步確認車內人員狀況，車內有一人已明顯死亡，火勢在下午2點37分完全撲滅。警方初步調查已排除他殺嫌疑，確切起火原因與詳細死因仍由火調人員與警方進一步調查釐清。

黃姓老闆經營租賃重機品牌，台灣重機圈深耕超過10年，主要服務租賃重機、保養及改裝品與新車販售，成立網路購物，在車友界相當知名。他今年終曾接受媒體訪問談到公司的營運狀況，指出疫情後客源驟減6成，門市被迫從8家縮編剩2家，資金流減少影響門市經營等。今天傳出黃姓老闆不幸離世的噩耗，許多車友紛紛表示不捨與哀悼。

經證實，死者為知名重機租賃連鎖店40歲黃姓老闆，傳出噩耗令車友震驚不捨。圖／消防局提供
經證實，死者為知名重機租賃連鎖店40歲黃姓老闆，傳出噩耗令車友震驚不捨。圖／消防局提供

火燒車 重機 特斯拉

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