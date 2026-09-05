巧了！台中休旅車自撞翻車「緊鄰原廠」 網驚：直接進廠維修

台中市大里區國光路一段今早發生62歲鄧男駕駛Lexus休旅車失控自撞路邊停放的3輛轎車後翻覆事故，由於事發地點緊鄰Lexus南台中服務廠旁，引發熱議，還有網友建議直接進廠維修；鄧男表示，他開車路過，駕駛時分心以致肇事，肇事原因由警方判斷分析。

從事故現場照片分析，這輛休旅車是Lexus（凌志） 旗下RX350車款，擦撞大里區國光路一段台灣數位光訊科技集團大樓前方停放的轎車後翻覆，事故地點緊鄰Lexus南台中服務廠。

警方調查，鄧男開車沿國光路一段往大里路方向行駛，今天上午9時22分不明原因自撞3輛路邊停車導致轎車翻覆，這起事故無人受傷，無酒毒駕情事。詳細肇事原因送交通警察大隊分析研判。

警方呼籲，駕駛人勿分心駕駛並隨時注意前車狀況，尤其近日天雨路滑更應放慢車速、小心駕駛，以保障自己與其他用路人安全。

台中市大里區國光路一段今早發生休旅車失控自撞路邊停放的3輛轎車後翻覆事故。記者曾健祐／攝影