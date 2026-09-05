開出峨眉停車場突然打滑 轎車撞水泥護欄「卡死」迴轉道

台北市萬華區峨眉立體停車場昨晚發生自撞事故，一名男子駕車準備離場，行經2樓通往1樓出口的迴轉車道時，自稱車輛突然打滑失控，擦撞一旁水泥護欄後，整輛車卡在車道上動彈不得，最後由警方與現場民眾合力排除。

西門町派出所昨晚11時許接獲報案，指峨眉街停車場內有車輛撞上場內水泥護欄，警方到場後發現，肇事轎車卡在2樓連接1樓出口的迴轉道，一度無法自行脫困。

駕駛向警方表示，當時正準備駛離停車場，行經迴轉道時車輛突然打滑，失控擦撞水泥護欄後卡住。員警與現場民眾隨即協助，將車輛排除，恢復車道通行。

警方查驗男子駕照及車籍均正常，並排除酒駕、毒駕情形，事故也未造成人員受傷。事發地點屬停車場內、非道路範圍，警方依相關規定處理；水泥護欄受損部分，停車場業者已與駕駛協調後續賠償事宜。

警方與民眾想辦法要推出卡住的車輛。記者廖炳棋／翻攝