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阿嬤要帶5歲孫去玉里找爸爸 遇對向貨車撞擊傷重不治
台9線花蓮光復段昨發生2死1傷重大車禍，警方徹夜調查釐清，確認死亡的兩人是52歲林姓婦人及其5歲孫子。林女與孫子在吉安租屋，昨駕車載孫子要到玉里找爸爸，不幸遭對向貨車侵入車道撞擊，祖孫傷重不治。
這起車禍發生在昨天傍晚5時53分，林女駕車載孫子南下，行經台9線238.5公里處光復路段時，遭到對向47歲羅姓男子駕駛的小貨車碰撞，小客車被猛烈撞擊撞到路邊草叢，車頭全毀，祖孫兩人被救出時均已失去呼吸心跳，雖送醫搶救，但傷勢嚴重，雙雙宣告不治；小貨車羅姓司機有氣胸、腦出血及肋骨骨折等傷勢，送醫治療後已經穩定。
據了解，林姓婦人老家在台東，因就醫需求帶孫子在花蓮吉安租屋居住，方便她就近看醫生；昨天她駕車載孫子到玉里找爸爸，途中發生意外，警方已聯繫家屬趕到花蓮處理相關事宜。
鳳林警分局獲報後立即派員到現場實施交通疏導、現場封鎖及勘查採證工作，分局長劉玉祥也趕到現場督導指揮。
警方初步調查，排除羅姓司機毒駕，但抽血檢測有微量酒精反應，雖未達法定標準，將併卷調查。車禍發生時雨勢不小，小貨車疑似失控打滑闖入對向車道，詳細原因還需要進一步調查釐清。
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