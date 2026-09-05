高雄女住處高處墜樓倒臥路中央嚇壞路人 警消到場發現她已爆頭慘死

高市鳳山區文龍東路今天上午近7時許傳出一聲巨響，後民眾發現路中央躺了一名女子，嚇得報警；警消趕抵發現女子已明顯死亡，經查是住附近大樓的陳姓女子，疑從12住處墜樓身亡，初步鑑識無外力介入，已報請檢察官相驗。

鳳山警分局指出，獨居文龍東路的48歲陳姓女子今天上午6時54分許突從住處12樓高處墜落，人掉落馬路中央，民眾發現陳女倒臥馬路隨即報警。

警消趕抵現場，經救護員檢視發現陳女已爆頭身亡，經調查死者陳女是住附近大樓12樓住戶，已通知家屬到場確認身分。經初步鑑識，現場未發現有外力介入跡象，已報請檢察官相驗，釐清死因。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980