聽新聞
0:00 / 0:00
高雄祖孫機車雙載遭撞飛受傷 目擊者追丟肇逃騎士懊惱PO文致歉
高市方簡姓婦人昨晚9時38分騎機車載14歲孫子行經開南街時，遭一輛機車撞飛在地，肇禍騎士為停車反加速逃離現場，後方李姓男子目擊見義勇為尾追，後遇紅燈追丟，懊惱在網路PO文向受傷祖孫致歉，獲不少網友安慰；警方指已循線追緝肇逃者。
臉書社團「林園五四三」有網友貼文描述目擊車禍事故過程，指當時目擊一名年輕人騎車撞及阿嬤和孫子後逃逸，他騎車追過去，追到朋友開的店前遇十字路口紅燈就追丟了。
原PO指，當時追車時要顧慮別人和自身的安全，因此沒追到肇事者，對受傷的阿嬤和孫子感到很抱歉，盼祖孫平安，文末並指已報案將所有資訊提供給警方，希望警方抓到人。
原PO因沒追到肇逃者懊惱還自責，有網友安慰回應稱讚他見義勇為行為，指「好人一生平安」。
林園警分局指出，該起車禍發生在昨晚9時38分許，當時方簡姓婦人（68歲）騎機車搭載14歲孫子行經開南街被另輛機車騎士撞及倒地，2人受傷被送醫治療。
警方接獲報案後，已調閱事故地點周邊監視器畫面，並掌握逃逸騎士身分，將迅速通知肇事騎士到案說明，以釐清案情。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。