影／淡水警察豪雨圍捕麝香豬 1隻落網、1隻溜走

新北市淡水昨天下起豪大雨，路上出現警察冒雨圍捕麝香豬，原來有2隻寵物豬因悠哉「逛大街」差點引發車禍，但只抓到1隻帶回派出所「保護管束」並未上銬，另1隻被溜走，案件轉交動保處後續追蹤調查。

警方昨天上午11時許接獲民眾報案，指稱淡海新市鎮新市二路四段與濱海路一段306巷口附近，有2隻麝香豬在道路上閒晃、違規橫越馬路差點被車撞上。麝香豬看到警察也很害怕，其中1隻趁隙逃逸，另1隻還在道路上遊走，員警立即前後包抄展開圍捕。

警員王若蘋眼見麝香豬又衝向馬路，立即撲上前抓住豬隻前腳控制行動但未上銬，警員吳尚埕也衝過去合力將這隻「重量級」嬌客抬上巡邏車，帶回派出所安置，隨後聯繫新北市動保處協助處理，另1隻逃逸豬，警方已調閱監視器，將逃逸路線等相關資訊提供後續協尋。

淡水警分局呼籲，飼主應妥善看管所飼養的動物，切勿任由寵物在道路上遊蕩，以免影響交通安全或發生事故；飼養動物若任意在道路上遊蕩，違反道路交通管理處罰條例第84條，將依法處罰飼主。

民眾如發現寵物或動物在道路上遊蕩，切勿自行追趕或驚嚇，以免發生交通事故，可立即撥打110報案，由警方協助處理，並聯繫相關單位共同維護用路人及動物安全。

新北市淡水昨天下起豪大雨，路上出現警察冒雨圍捕麝香豬，原來有2隻寵物豬因悠哉「逛大街」差點引發車禍，但只抓到1隻帶回派出所「保護管束」。圖／警方提供

淡水警分局水碓派出所警員王若蘋（右）、吳尚埕冒雨圍捕麝香豬。圖／警方提供

新北市淡水昨天下起豪大雨，路上出現警察冒雨圍捕麝香豬，原來有2隻寵物豬因悠哉「逛大街」差點引發車禍，但只抓到1隻帶回派出所「保護管束」。圖／警方提供