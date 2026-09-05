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高雄獨居男多日未出門鄰居聞異味 警消破門驚見他陳屍床上臉發黑

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

63歲張姓男子獨居在高市鳳山區住處，因多日未出門，鄰居從屋內飄散陣陣臭味直覺有異，昨晚7時44分報案，警消到場，因大門深鎖無人應門，破門進屋後，發現張陳屍床上、臉已發黑，研判死亡多日；警方鑑識現場初步排除外力介入，已報請檢察官相驗。

鳳山警分局指出，張姓男子平日獨居在家中，但已連續好幾天未出門，鄰居沒看到張男身影，又聞到張家屋外有陣陣臭味傳出，擔心他遭遇不測，昨晚7時44分許報案。

警消獲報到場，因大門深鎖、無人應門，為了張男安危，由消防員破門後進屋，沒料卻驚見張男已陳屍床上，臉部發黑、遺體已呈現浮腫現象；警方封鎖現場採證，初步排除有外力介入，已報請檢察官今天相驗，釐清死因。

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張姓男子獨居在高市鳳山區住處，因多日未出門，鄰居從屋內飄散陣陣臭味昨晚報警，警消破門驚見他陳屍床上。記者石秀華／翻攝
張姓男子獨居在高市鳳山區住處，因多日未出門，鄰居從屋內飄散陣陣臭味昨晚報警，警消破門驚見他陳屍床上。記者石秀華／翻攝

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