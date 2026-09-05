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花蓮台9線重大車禍！轎車女駕駛與5歲子雙亡、貨運車司機重傷

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花蓮台9線重大車禍2死1傷 母載5歲兒與貨運車碰撞雙亡

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮縣昨天發生2死1傷重大車禍，林姓女子昨天傍晚開車載5歲幼子沿台9線往南行駛，行經光復路段時，與對向羅姓男子駕駛的貨運車發生碰撞，林女車頭全毀受困駕駛座，與兒子被救出時都無呼吸心跳，送醫搶救仍不治；羅男腦出血、氣胸重傷，還在醫院治療。

花蓮縣消防局昨天傍晚5時53分接獲通報，台9線238.5公里處光復路段發生交通意外，立即派遣人車前往救援，到場時發現是自小客及貨運車輛碰撞，因撞擊力道猛烈，小客車被撞到路邊草叢，車頭面目全非。

52歲的林女受困駕駛座，消防人員利用破壞器材協助脫困；5歲男童坐在副駕駛座，母子被救出時均已失去呼吸心跳，救護人員立即送醫搶救。男童昨晚6時許經急救仍宣告不治，林女則於晚間7時許宣告死亡。貨運車司機47歲羅男也被送醫，經診斷有氣胸、腦出血及肋骨骨折等傷勢。

鳳林警分局獲報後，立即派員到現場實施交通疏導、現場封鎖及勘查採證工作，分局長劉玉祥也趕到現場督導指揮。

警方初步調查，當時貨運車由47歲羅姓男子駕駛，沿台9線由南往北行駛，小客車由52歲林姓女子駕駛，已保存現場跡證及貨運車行車紀錄器影像。

羅男經抽血檢測沒有酒精反應，林姓女子因死亡無法實施呼氣酒精濃度測試，將依法辦理相關檢測。因車禍發生時下雨，是否因天雨路滑釀禍或有其他原因，還待調查釐清。

台9線花蓮光復路段昨晚發生2死1傷的重大車禍，小客車車頭幾近全毀，車內母子救出送醫仍告不治。圖／民眾提供
台9線花蓮光復路段昨晚發生2死1傷的重大車禍，小客車車頭幾近全毀，車內母子救出送醫仍告不治。圖／民眾提供

台9線花蓮光復路段昨晚發生2死1傷的重大車禍，警方迅速趕到現場調查釐清事故原因。圖／民眾提供
台9線花蓮光復路段昨晚發生2死1傷的重大車禍，警方迅速趕到現場調查釐清事故原因。圖／民眾提供

台9線花蓮光復路段昨晚發生2死1傷的重大車禍，小客車被撞到路旁草叢，車頭幾近全毀，車內母子救出送醫仍告不治。圖／民眾提供
台9線花蓮光復路段昨晚發生2死1傷的重大車禍，小客車被撞到路旁草叢，車頭幾近全毀，車內母子救出送醫仍告不治。圖／民眾提供

台9線花蓮光復路段昨晚發生小客車與貨運車碰撞車禍，消防人員趕往搶救。記者王燕華／翻攝
台9線花蓮光復路段昨晚發生小客車與貨運車碰撞車禍，消防人員趕往搶救。記者王燕華／翻攝

台9線花蓮光復路段昨晚發生2死1傷的重大車禍，小客車被撞到路旁草叢，車頭幾近全毀，車內母子救出送醫仍告不治。圖／民眾提供
台9線花蓮光復路段昨晚發生2死1傷的重大車禍，小客車被撞到路旁草叢，車頭幾近全毀，車內母子救出送醫仍告不治。圖／民眾提供

台9線花蓮光復路段昨晚發生小客車與貨運車碰撞車禍，造成2死1傷。記者王燕華／翻攝
台9線花蓮光復路段昨晚發生小客車與貨運車碰撞車禍，造成2死1傷。記者王燕華／翻攝

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