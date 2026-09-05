淡水藥局老闆涉對女大生下藥 前工讀生曝頻被碰身體嚇離職：細思極恐

新北市淡水區驚傳有藥局負責人對打工、擔任藥師助理的女大學生下藥，他昨天接受媒體採訪竟辯稱是測試過期藥物的藥性、開玩笑，警方日前接獲報案已查扣監視器畫面，藥物殘劑也驗出毒品反應，全案函送地檢署偵辦。

受害人是大四女學生，她報案時稱，8月26日目睹50歲陳姓老闆打開她的私人水壺，當下沒有多想，但後來喝水發現味道苦澀且呈白色混濁、杯底有粉末殘劑，不久出現頭暈、心跳加速、意識模糊等症狀。對方還說要載她回家，她拒絕後自行返家直接「斷片」，隔天精神仍很差，隔兩天帶水壺向警方報案。

該案件在Threads等社群平台引起討論，有女網友爆料，她曾經去面試藥助，面試後卻等不到通知，她主動詢問，對方卻說要幫忙跑腿，她沒機車所以不適合。

而被害人的學長也留言，上周他發現被害人不對勁，就鼓勵對方報案和檢驗。「她真的很勇敢！希望這起事件可以不要再有更多受害者！也希望各位可以平安，這社會真的生病了，我們需要更多善良，就算是微小的力量，也可以凝聚成一道曙光」。對於藥師受訪的說法，「這種鬼話也講得出來」，當好朋友有很多種合法的方式互動，「你卻選擇犯法？」

他說，「還好學妹這幾天上班情緒狀態有滿滿好起來，我真的很欣慰，希望妳不會再承受這份痛苦，讓著社會幫妳替天行道吧」。

另1名女網友留言，她去年也在該藥局打工，「老闆也會時不時觸碰我的身體，但當時覺得可能只是在開玩笑，就沒有蒐集證據去報案，過一段時間覺得好像不太對勁，所以就提離職，現在想想真的細思極恐」。

其他網友表示，「當初也有收到面試邀請，還好考量到其他因素沒有去，我整個起雞皮疙瘩」、「新入職的妹妹已經離職嘍，謝謝大家關心，大家之後找工作都要更加注意」。

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