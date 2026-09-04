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竹北西濱路電動車起火燃燒 車內男子身亡原因待查
新竹縣竹北市西濱路藍鯨魚寮附近今天下午2點左右發生火燒車，消防局據報趕往灌救，但車內一名男子已明顯死亡，意外原因待調查釐清。
新竹縣消防局表示，下午2點5分接獲通報，竹北市西濱路附近有車輛燃燒，立即派遣第一大隊、豐田、山崎及竹北等消防分隊人車前往搶救，共出動7車14人，另有義消6名協勤。
消防人員抵達現場時，發現一輛停放中的電動車已全面燃燒，立即部署3條水線滅火搶救，同步確認車內人員狀況，車內有一人已明顯死亡，火勢在下午2點37分完全撲滅。考量電動車鋰電池受熱後可能有高溫及復燃風險，消防人員於火勢撲滅後架設擋水設備，採取預防性灌水降溫措施，並監控車輛狀況，以降低復燃風險。
警方初步調查，死者為年約40歲的黃姓男子，火燒車意外事故待調查釐清。
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