廢棄物中翻出郵件…環警聯手抽絲剝繭 破獲坪林山區非法傾倒案

新北市坪林區北宜公路邊坡日前遭人偷倒大量營建廢棄物，新店警分局坪林分駐所接獲通報後，在監視器畫面有限的偏遠山區展開細緻搜查。員警直接深入廢棄物堆中耐心翻尋，幸運找到一張關鍵信件地址，隨即循線向上追查，歷經層層轉包脈絡，成功鎖定涉嫌人周姓司機到案，全案依違反廢棄物清理法函送台北地檢署偵辦。

今年8月中旬，民眾向坪林區公所清潔隊反映，於北宜公路43.6公里處道路邊坡發現大量廢棄地板、模板及油漆桶等裝潢廢棄物。警方接獲通報後隨即派員前往勘查採證，面對偏遠山區監視器稀少的困境，員警並未放棄，而是以抽絲剝繭方式逐一檢查現場散落物，最終在一堆廢料中翻出一張寫有中和區地址的信件。

警方隨即順藤摸瓜，先聯繫該戶楊姓屋主，確認該處近期有裝潢工程，並委託陳姓業者處理廢棄物。警力進一步追查發現，陳姓業者將清運工作轉包給林姓下游廠商，林男又再次轉手委託他人，卻無法提供具體人員與車號。

員警持續擴大比對周邊監視器，針對林男提供的時間與地點過濾上百輛車輛，最終鎖定一輛涉有重嫌的自小貨車。警方通知黃姓車主到案後，釐清實際駕駛人為其妻弟54歲周姓男子，並在提示關鍵事證後，讓周嫌當場坦承不諱。

新店警分局長陳建龍強調，警方將持續針對轄內易棄置熱區加強巡查與攔檢，打擊環保犯罪絕不手軟；坪林區長張秀玲也提醒業者切勿心存僥倖非法傾倒，環警將聯合強力嚴查，共同守護坪林山區的生態環境與居民健康。

新北市坪林區北宜公路邊坡廢棄物中翻出關鍵郵件，新北市環保局與警方聯手抽絲剝繭，破獲坪林山區非法傾倒案，通知涉嫌人周姓司機到案依法函送。記者王長鼎／翻攝

新北市坪林區北宜公路邊坡廢棄物中翻出關鍵郵件，新北市環保局與警方聯手抽絲剝繭，破獲坪林山區非法傾倒案，通知涉嫌人周姓司機到案依法函送。記者王長鼎／翻攝

新北市坪林區北宜公路邊坡廢棄物中翻出關鍵郵件，新北市環保局與警方聯手抽絲剝繭，破獲坪林山區非法傾倒案，通知涉嫌人周姓司機到案依法函送。記者王長鼎／翻攝