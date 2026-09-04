驚悚！新店轎車違規跨雙黃線左轉 女騎士遭撞飛撞護欄落地骨折
新北市新店區今天上午發生一起驚悚車禍。68歲陳姓男子駕車行經安興路與祥和路口時，因違規跨越分向雙黃線逆向搶先左轉，不慎與對向直行的65歲簡姓女騎士發生猛烈碰撞。簡女遭撞後當場騰空飛出，重重撞擊一旁的護欄後才摔落地面，過程相當危急。
警消獲報後第一時間趕抵現場處置。依據監視器畫面顯示，強烈撞擊導致簡女連人帶車倒地，左手及左腳均受有骨折，全身多處擦挫傷。所幸簡女意識清楚，經救護人員緊急包紮後，已送往安康耕莘醫院救治，暫無生命危險；肇事的陳男則未受傷。
警方現場對雙方駕駛進行酒測，酒測值均為零，已排除酒駕及毒駕情事。警方呼籲，駕駛人行經路口轉彎時應恪遵標線與號誌指示，切勿違規跨越雙黃線或搶快切轉，以維護道路行車安全；至於詳細肇事責任與確切事故原因，仍待進一步調查釐清。
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