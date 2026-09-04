驚悚！新店轎車違規跨雙黃線左轉 女騎士遭撞飛撞護欄落地骨折

新北市新店區今天上午發生一起驚悚車禍。68歲陳姓男子駕車行經安興路與祥和路口時，因違規跨越分向雙黃線逆向搶先左轉，不慎與對向直行的65歲簡姓女騎士發生猛烈碰撞。簡女遭撞後當場騰空飛出，重重撞擊一旁的護欄後才摔落地面，過程相當危急。

警消獲報後第一時間趕抵現場處置。依據監視器畫面顯示，強烈撞擊導致簡女連人帶車倒地，左手及左腳均受有骨折，全身多處擦挫傷。所幸簡女意識清楚，經救護人員緊急包紮後，已送往安康耕莘醫院救治，暫無生命危險；肇事的陳男則未受傷。

警方現場對雙方駕駛進行酒測，酒測值均為零，已排除酒駕及毒駕情事。警方呼籲，駕駛人行經路口轉彎時應恪遵標線與號誌指示，切勿違規跨越雙黃線或搶快切轉，以維護道路行車安全；至於詳細肇事責任與確切事故原因，仍待進一步調查釐清。

新北市新店區安興路與祥和路口今天上午發生汽車違規跨雙黃線左轉，直行女騎士遭撞飛再撞上一旁護欄落地，左手、左腳骨折送醫。記者王長鼎／翻攝

新北市新店區安興路與祥和路口今天上午發生汽車違規跨雙黃線左轉，直行女騎士遭撞飛再撞上一旁護欄落地，左手、左腳骨折送醫。記者王長鼎／翻攝