北市街友推輪椅「推到死人不自知」 以為他睡著…2小時後發現急報警

台北市中山區南京東路二段第一大飯店騎樓，今天中午發生死亡案，街友陳姓男子平時行動不便需靠輪椅代步，由女朋友林姓女子照料，林女推輪椅把陳男推到騎樓處時，發現怎麼都沒有動靜，觸摸後赫然發現陳男沒有呼吸心跳報警，救護人員趕抵，由於已明顯死亡不送醫，轄區警方依規定報請檢察官相驗釐清死因。

中山警方今天早上9點多獲報，詢問了解林女（43歲）稱是死者陳男（57歲）男朋友，2人都是街友身分，平時一起睡在松江南京捷運站附近，互相照顧陪伴，已相識10年，今天早上7點多醒來，一如往常照料，以為陳男只是「睡著」，就推行輪椅一起在中山區閒晃。

孰料推到早上9點多，覺得怎麼陳男睡這麼久，正要喚醒才發現陳男已沒有呼吸心跳、手腳冰冷，發現不對勁立刻打119，救護人員趕抵，確認明顯死亡不送醫。

林女警詢時稱，昨天下午陳男還精神奕奕、跟她有說有笑，昨天晚上睡覺時都還有體溫和呼吸，沒想到就發生憾事十分驚訝；警方詢問了解，死者有相關慢性病史，已依規定報請檢察官相驗釐清確切死因。