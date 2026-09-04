雲林78線快速道路重大車禍 2連結車相撞起火 3男受傷送醫

雲林縣78線快速道路今天中午發生重大車禍！下午1時15分許，東向25K處發生2部連結車相撞事故，其中1輛撞擊後起火，消防局獲報後緊急派遣虎尾、土庫及高鐵車組前往搶救，3名男子受傷送醫，肇事原因待釐清。

雲林縣78線快速道路東向25K處發生2部連結車相撞事故，其中1輛撞擊後起火，消防人員到場後迅速布水線灌救，下午1時36分控制火勢，現場共發現3名男性傷患，所幸3人意識均清醒，分別由救護車送往不同醫院救治。

其中1名男子燒燙傷送往台大醫院雲林分院斗六院區；另1人右眼無法視物，送往彰化基督教醫院；第3人則有多處挫傷，送往若瑟醫院。

目前現場仍在排除中，詳細事故原因仍待警方進一步調查釐清。

雲林縣78線快速道路發生車禍，其中一輛連結車起火燃燒。圖／雲林縣消防局提供