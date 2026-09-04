影／捷運新埔民生站外驚見黑色棄置包 防爆小組到場處置拆彈危機

新北市捷運新埔民生站外今天中午驚傳不明遺留物案件。新北市警局海山分局於上午11時接獲民眾報案，指稱捷運站1號出口處遭人放置一個黑色背包，隨即派員前往現場，並動用防爆小組緊急處置，所幸於12時50分許順利解除現場管制，未造成人員傷亡。

海山警方表示，獲報後第一時間即由分局偵查隊及江翠派出所派員趕赴現場，劃設警示線實施封鎖警戒，並同步通報內政部警政署刑事警察局偵查第五大隊防爆大隊派員支援處置。防爆小組人員抵達現場後，於中午12時44分許使用延伸桿，將該黑色背包安全轉移至防爆桶內，後續將運往安全處所進行檢測與處置，確實化解危險疑慮。

該起事件已於中午12時50分順利排除並解除現場交通與周邊管制，恢復民眾正常通行。針對該黑色背包的來源與放置者身分，警方目前已成立專案小組，將擴大調閱周邊路口及捷運站內監視器畫面，積極釐清事件經過與相關案情。

據了解，該包包是一名年約50多歲男子所背，今天他於進站前將包包放置捷運站入口地上後，就跑到一旁抽煙，隔沒幾分鐘折返後，疑似忘記放在地上的包就直接進站搭車，警方已請捷公司依進站卡號追查中。

新北市捷運新埔民生站外今天中午驚見黑色棄置包，疑似爆裂物， 防爆小組到場處置拆彈危機。記者王長鼎／翻攝