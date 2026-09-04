82歲翁失蹤數日倒臥荒地 家屬多次路過未見異狀女警靠一處踩痕救回

雲林縣虎尾鎮82歲蔡姓老翁8月29日上午騎電動車到若瑟醫院探望住院妻子，離開醫院後卻失去聯絡，家屬焦急報警協尋，連續搜尋兩天仍無所獲，期間搜救人員及家屬多次走過老翁失蹤附近的荒地，都未發現異狀。9月1日下午，虎尾分局女巡佐塗捷馨在一片荒地雜草中發現老翁趴倒在草堆中，當時仍有氣息，立即送醫救治，所幸已無大礙。

蔡姓老翁8月29日上午7時騎電動車出門，前往醫院探視住院的妻子，約莫9時左右離開醫院後便失去聯絡，直到傍晚仍未返家，家屬隨即向警方報案。

警方調閱監視器發現，老翁一路騎車進入虎尾鎮市區，疑因電動車沒電，棄車步行，期間曾出現在嘉南農田水利會濁幹線沿線。警方與家屬隨即沿著濁幹線搜尋，連續找了兩天，到8月31日仍沒有老翁下落。

由於連日大雨，水圳水流湍急，加上天候偏冷，家屬擔心老翁可能失足落水，友人也致電向縣議員蔡明水求助。蔡明水建議警方沿著水圳下游擴大搜尋，若警力不足，再協調消防人員支援。

蔡明水表示，搜救人員及家屬其實多次走過老翁失蹤附近的荒地，始終沒有發現異狀。9月1日下午1時左右，虎尾分局女巡佐塗捷馨再次沿路搜尋時，細心觀察到路旁一處荒草，有被踩踏倒伏的痕跡，立即沿著倒伏的雜草往內搜尋約5公尺，竟發現蔡姓老翁趴倒在草堆中。員警上前確認老翁仍有生命跡象後，立即通報救護車，將老翁送往若瑟醫院急救。

蔡明水說，老翁受困荒草中長達兩至三日，期間滴水未進，又遭受風雨吹襲及蚊蟲叮咬，身體極度虛弱，甚至出現失溫情況，所幸被發現時意識仍在。經醫院救治後，老翁身體狀況已逐漸穩定，沒有大礙。