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國3北上汐止2車禍2人送醫 機車誤闖追撞 汽車打滑追尾起火
今天上午10時37分，新北市消防局獲報，國道3號北上13.2公里汐止路段，一輛汽車疑似車輛打滑撞上前車，該車當場起火，消防人車趕抵於上午10時59分將火勢撲滅，肇事駕駛為20多歲男性，意識清楚，送北市國泰醫院。
新北市消防局今天上午11時2分又接獲通報，國道三號北向13.5公里汐止路段新台五路交流道，有機車騎士因誤闖國道，追撞前方汽車後車尾事故，機車騎士傷勢嚴重，緊急送往北市內湖三軍總醫院救治。據了解，雙方駕籍及傷者資料有待釐查。
這兩起車禍現由國道第九大隊處理中，警方呼籲用路人注意高速公路匝道入口相關指示及禁制標誌，切勿誤闖高速公路，依據道路交通管理處罰條例第33條第4項，騎乘機車誤闖國道高速公路處駕駛人3000元以上，6000元以下罰鍰。
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