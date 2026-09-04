等不到羊奶竟因「配送員被保全打到腦震盪」 業者挺員工：已提告

一名網友訂購嘉南羊乳尚未收到，傳訊息詢問客服後，才知配送員被保全打到腦震盪。 圖／嘉南羊乳提供

許多家庭會訂購嘉南羊乳，有位台中訂戶因一早沒等到訂購的羊乳，詢問業者後，才知道是因為「送乳員」遭到保全用球棒攻擊，讓她傻眼驚呼：「蛤？」並在社群網站上貼出與業者的對話，強調「這並非捏造的，我還是希望配送員早日康復，我想喝羊奶」。

據了解，一名台中48歲許姓羊乳配送員，在3日凌晨4時騎車前往台中文心路一段某社區大樓配送時，因為對社區的環境不熟，於是向大樓保全詢問「羊奶該放在哪」，沒想到雙方因此爆發激烈衝突，51歲楊姓保全指控許男態度差，失控拿出球棒，朝許男頭部猛力揮打。有訂戶因為沒有收到羊奶，在社群平台Threads分享詢問對話，業者回應，因配送員被球棒打到腦震盪，人送到醫院觀察中，若明天無法配送，會再通知。

貼文曝光後，嘉南羊乳總公司社群小編「羊編」也留言表示，已經派人前往了解事發經過，以及確認送乳員的狀況，並向訂戶道歉沒有讓他們如期收到羊乳。據了解，警方獲報後已經介入調查，後續將依法傳喚楊男到案說明，釐清案發經過。業者則力挺員工，表示已對楊姓男子提告傷害，而受害的許男因被打到腦震盪，在送醫途中吐了好幾次。

許多網友也驚呼「這是什麼械鬥元年嗎？」、「要請管委會關切了吧！用球棒打人是什麼意思？」、「為什麼沒送羊奶的理由既奇葩又好笑？」、「您的羊奶正在被攻擊」。還有網友幽默表示「誰知瓶中奶，滴滴皆辛苦」、「客服交代得太詳細了」、「羊奶配送也能成為高危險職業？」。