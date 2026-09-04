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騎微型電動二輪車沒戴安全帽拒檢 高雄男大鬧街頭遭警壓制畫面曝

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

張姓男子今天上午9時15分許騎微型電動二輪車因未戴安全帽，被巡邏員警撞見攔查，張拒檢騎車逃逸，警方上前追捕時，張大鬧抗拒造成員警手腳擦挫傷被壓制扭送法辦。

三民二警分局指出，張姓男子（33歲）今天上午9時15分許騎微型電動二輪車未戴安全帽行經覺民路與臥龍路口，適覺民派出所警員巡邏經過撞見，趨前示意停車攔查。

沒料，張男拒不配合受檢，騎車逃逸離開現場，警方上前追捕並壓制張男，過程中張不斷反抗，造成自己和1名執勤警員手腳擦挫傷，有民眾目擊PO網稱，「一大早就這麼刺激」。

警方將張男帶回查辦，經查並無酒駕及毒駕情事，警詢後依公共危險罪及妨害公務罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

另張男騎微型電動車未戴安全帽、不在劃設慢車道通行且以其他危險方式駕車，分別依違反道路交通管理處罰條例開罰3張罰單，最高累計可處2700元罰鍰。

張姓男子今天上午9時15分許騎微型電動二輪車因未戴安全帽拒檢逃逸並抗捕，遭警方壓制帶回查辦。圖／截自Threads網友ccw______提供的影片
張姓男子今天上午9時15分許騎微型電動二輪車因未戴安全帽拒檢逃逸並抗捕，遭警方壓制帶回查辦。圖／截自Threads網友ccw______提供的影片

張姓男子今天上午9時15分許騎微型電動二輪車因未戴安全帽拒檢逃逸並抗捕，遭警方壓制帶回查辦。圖／截自Threads網友ccw______提供的影片
張姓男子今天上午9時15分許騎微型電動二輪車因未戴安全帽拒檢逃逸並抗捕，遭警方壓制帶回查辦。圖／截自Threads網友ccw______提供的影片

電動車 安全帽 高雄

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