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連日豪雨釀屋塌75歲老翁受困屋內 消防人員救命

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義市連日豪雨，老舊建物疑因長時間受雨勢影響不堪負荷，上午發生屋舍倒塌意外。一名75歲、行動不便的老翁受困屋內，消防人員獲報後立即趕往搶救，利用雙節梯及長背板將老翁順利救出，經現場評估並無大礙，後續送醫檢查。

嘉義市消防人員救援屋坍受困老翁。記者魯永明/翻攝
嘉義市消防人員救援屋坍受困老翁。記者魯永明/翻攝

嘉義市消防局上午接獲119通報，指民生南路一帶有房屋坍塌，且疑似有1名民眾受困屋內，立即派遣湖內分隊及第二分隊，共計3輛消防車、8名消防人員前往救援，由湖內分隊小隊長簡明瑞擔任現場指揮官。

消防人員抵達現場後發現，倒塌的是一棟1層樓老舊平房，屋簷已經坍塌，屋內一名75歲男性老翁受困。由於老翁行動不便，雖然當時尚無立即危險，但無法自行離開，消防人員隨即展開救援。

救援過程中，消防人員利用雙節梯搭配長背板，在確保老翁安全的情況下，小心將他從受損屋舍內救出。老翁脫困後經消防人員初步評估，身體狀況並無明顯大礙，後續送往醫院進一步檢查。

消防人員初步研判，該棟房屋屋齡較久，連日豪雨可能造成建物結構長時間受潮，最終無法承受負荷，導致屋簷及部分結構坍塌。

消防局提醒，近日嘉義地區持續有雨，老舊住宅、鐵皮屋及結構受損建物更應提高警覺，若發現牆面龜裂、屋簷變形、漏水加劇或異常聲響，應立即撤離至安全處所，必要時撥打119求助，避免發生憾事。

嘉義市消防人員救援屋坍受困老翁。記者魯永明/翻攝
嘉義市消防人員救援屋坍受困老翁。記者魯永明/翻攝

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