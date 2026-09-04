酒駕再犯男撞死騎士棄車逃逸 金門地院判17年

已多次酒駕的張男去年再酒後駕車，違規逆向超車撞擊對向機車，造成翁姓騎士不治。金門地院國民法官庭認張男犯加重酒駕致死罪、肇事致死逃逸罪，定應執行刑17年。可上訴。

根據金門地院今天發布新聞稿，張男曾有多次酒後駕車紀錄，去年10月17日駕照仍遭註銷期間，晚間酒後駕車行經金門縣金湖鎮環島北路近玉環路口前，違規逆向超越多部車輛後，撞擊對向騎乘機車的翁姓騎士，翁姓騎士送醫急救仍不治死亡。

而張男於撞擊後未查看翁姓騎士狀況，也沒有進行必要救護，便棄車步行逃離現場。

金門地院表示，張男行為犯加重酒駕致死罪及肇事致死逃逸罪2罪，應予分論併罰。量刑部分，國民法官法庭考量張男有多次酒後駕車違規紀錄、違規逆向超速超越多部車輛，「其違規情狀離譜至極，且對用路公眾造成之危害甚高」，以及張男為避免酒駕遭員警查獲，旋即逃離車禍現場等情狀。

地院指出，對張男加重酒駕致死罪量處有期徒刑13年，肇事致死逃逸罪量處有期徒刑4年10月。應執行有期徒刑17年。檢察官、被告均得於判決送達後20日內提起上訴。

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