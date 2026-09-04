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謊報弟弟身分想躲查緝 高雄男遭警識破身背10條通緝
高雄36歲潘姓男子駕駛轎車在員警眼前呼嘯而過，員警立即追去攔下轎車，潘男報弟弟的身分證號受檢，警方查出有異，竟查出他涉10案正由高雄等地檢署和法院通緝，已逃捕2年。
警方表示，9月2日清晨5時許，潘姓男子駕駛轎車行經高雄市中正三路與中山一路口，因車速過快遭員警攔查，潘男心虛，竟報出弟弟的身分證字號企圖蒙混過關。
警方察覺有異，從他的隨身物品找到證件，比對身分後，赫然發現，潘男竟遭士林地檢、苗栗地院、台南地檢和地院、高雄地檢及地院、橋頭地檢及地院，以及屏東地檢和地院發布通緝。
警方查出，潘男涉詐欺、洗錢、過失傷害及毒品等案件，其中已判刑部分，合計執行有期徒刑4年5個月，依法移送歸案。
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