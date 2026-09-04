謊報弟弟身分想躲查緝 高雄男遭警識破身背10條通緝

台東縣東河鄉昨深夜發生一起街頭砍人案，疑因網路口角引發衝突，鹿野、成功兩地青年相約到東河「喬事情」，雙方碰面後爆發衝突，埋伏在暗巷內的一方持西瓜刀衝出砍人，造成4人頭部、手臂及腳部遭刀傷，傷者逃往附近超商求救，警方循線追查，約1小時後在台東市富岡一帶攔下涉案車輛，將相關人員帶回偵辦。

2026-09-04 03:34