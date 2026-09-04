快訊

卓榮泰今視察中火 盧秀燕搶先PO抗議照喊話：「增氣拆煤」不會退讓

亞運棒球／劉基鴻一句「要讓韓國當兵」 韓媒解讀玩笑挑釁

南北風相持 鄭明典：北部雨帶不太移動 可能持續到晚上

聽新聞
0:00 / 0:00

謊報弟弟身分想躲查緝 高雄男遭警識破身背10條通緝

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄36歲潘姓男子駕駛轎車在員警眼前呼嘯而過，員警立即追去攔下轎車，潘男報弟弟的身分證號受檢，警方查出有異，竟查出他涉10案正由高雄等地檢署和法院通緝，已逃捕2年。

警方表示，9月2日清晨5時許，潘姓男子駕駛轎車行經高雄市中正三路與中山一路口，因車速過快遭員警攔查，潘男心虛，竟報出弟弟的身分證字號企圖蒙混過關。

警方察覺有異，從他的隨身物品找到證件，比對身分後，赫然發現，潘男竟遭士林地檢、苗栗地院、台南地檢和地院、高雄地檢及地院、橋頭地檢及地院，以及屏東地檢和地院發布通緝。

警方查出，潘男涉詐欺、洗錢、過失傷害及毒品等案件，其中已判刑部分，合計執行有期徒刑4年5個月，依法移送歸案。

警方攔查潘姓男子，發現他涉10案遭通緝，已經逃捕2年。記者林保光／翻攝
警方攔查潘姓男子，發現他涉10案遭通緝，已經逃捕2年。記者林保光／翻攝

通緝 高雄

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

男毒駕拒檢撞輾所長致腿骨折重傷 遭彰院判刑

無良！中壢男自營殯葬業疑向喪家敲竹槓 口袋竟藏喪屍煙彈

影／新北土城深夜對撞車禍 警破窗救援驚見駕駛涉毒駕

撞北檢大門運將「昨天才被報警」 今起床直接犯案...挑北檢原因曝光

相關新聞

台東深夜「喬事」變埋伏砍人 4人遭砍傷急逃超商求救…嫌犯富岡落網

台東縣東河鄉昨深夜發生一起街頭砍人案，疑因網路口角引發衝突，鹿野、成功兩地青年相約到東河「喬事情」，雙方碰面後爆發衝突，埋伏在暗巷內的一方持西瓜刀衝出砍人，造成4人頭部、手臂及腳部遭刀傷，傷者逃往附近超商求救，警方循線追查，約1小時後在台東市富岡一帶攔下涉案車輛，將相關人員帶回偵辦。

高雄仁武停業鐵皮工廠黑煙竄燒 消防41人衝現場破門搶救

高雄仁武區澄合街一處停業鐵皮工廠今天上午9時12分突傳火警，黑色輕煙向上竄燒，消防局出動15車41人前往搶救，抵達後發現1樓挑高廠房悶燒，隨即破門布水線搶救，所幸無人受困，火勢在約半小時後撲滅。

謊報弟弟身分想躲查緝 高雄男遭警識破身背10條通緝

高雄36歲潘姓男子駕駛轎車在員警眼前呼嘯而過，員警立即追去攔下轎車，潘男報弟弟的身分證號受檢，警方查出有異，竟查出他涉10案正由高雄等地檢署和法院通緝，已逃捕2年。

開車被一聲喇叭激怒 彰化男抄球棒叫罵送法辦

彰化市黃姓男子前天開車行經中山路與陳稜路口時，因按一聲喇叭提醒，對向開車男子發怒從車上取出棒球棒，下車朝向揮舞，黃男嚇得報案，彰化警分局以車追人，通知涉案男子到案，依恐嚇罪嫌函送法辦。

影／泰山男子身心反常搭車直奔機場失聯 林口警獲報衝航廈助團圓

新北市泰山區1名王姓男子日前疑因身心狀況不適產生幻覺，趁家人不注意獨自外出失聯，警方深夜獲報緊急調閱監視器追到松山機場，在航廈外找到聲稱要搭機去日本的王男，耐心規勸之後把他帶回家。

台中凌晨KTV大門前2賓士撞毀 酒駕男開E63猛撞路邊車衝騎樓

台中28歲顏姓男子今凌晨駕駛1輛原價近700萬元的賓士E63回家途中，行經西屯區青海南街疑似車速過快失控，高速撞擊停在路邊另一輛賓士後，再衝上旁邊KTV騎樓，兩輛車車頭、車尾都有多處毀損，所幸當時KTV大門沒有人經過，否則後果不堪設想。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。