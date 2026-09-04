開車被一聲喇叭激怒 彰化男抄球棒叫罵送法辦

彰化市黃姓男子前天開車行經中山路與陳稜路口時，因按一聲喇叭提醒，對向開車男子發怒從車上取出棒球棒，下車朝向揮舞，黃男嚇得報案，彰化警分局以車追人，通知涉案男子到案，依恐嚇罪嫌函送法辦。

警方調查，黃姓男子是前天下午4時20分許，從彰化市中山路北上車道欲左轉陳稜路，當時南下車道一名男子所駕駛的轎車疑因擋在路口，讓黃男無法左轉，黃男隨即按壓喇叭一聲提醒。不料，對方突然停車，從車內取出一支鋁製球棒，氣沖沖地下車。

據黃男指出，這名男子咬著檳榔，不斷不斷揮舞球棒並叫罵，在發洩完情緒後，上車駕車離去。

彰化警分局民族路派出所接獲黃男報案，立即調閱路口監視器及相關行車記錄器畫面，查出持棒男子的身分，詢後依恐嚇罪嫌函送偵辦。