影／泰山男子身心反常搭車直奔機場失聯 林口警獲報衝航廈助團圓

新北市泰山區1名王姓男子日前疑因身心狀況不適產生幻覺，趁家人不注意獨自外出失聯，警方深夜獲報緊急調閱監視器追到松山機場，在航廈外找到聲稱要搭機去日本的王男，耐心規勸之後把他帶回家。

林口警分局明志派出所8月23日深夜22時許接獲1名婦人報案，說她丈夫身心情緒狀況異常獨自離家，雖曾短暫通上電話，但對方言詞反常不合邏輯，隨後便關機失聯。家屬在住家附近找尋無果，心急如焚趕赴派出所請求警方協助。

警員張志琳、蕭雅娟、許瑞祺受理緊急協尋，迅速調閱監視器發現男子攔乘計程車離去。警方聯繫上計程車司機，確認他搭車前往松山機場，於是火速趕赴現場，在航廈外找到獨自坐在路邊的王男，他說準備搭機去日本，但其實根本沒帶護照，規勸之後帶返與家人團圓。

林口警分局呼籲，民眾平時應多留意同住親屬身心狀況與日常作息，避免讓身心不適者獨自外出，亦可協助隨身攜帶印有聯絡方式的愛心卡片、手鍊，或於隨身衣物繡上聯絡電話，甚至利用定位功能智慧穿戴裝置，以利若不慎走失時，能在第一時間迅速尋獲，確保生命安全。

新北市泰山區1名王姓男子日前趁家人不注意獨自外出失聯，警方深夜獲報緊急調閱監視器追到松山機場，在航廈外找到聲稱要搭機去日本的王男，耐心規勸之後把他帶回家。記者林昭彰／翻攝