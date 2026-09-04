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影／國小女童右手卡塑膠椅孔洞 消防人員送醫救援3小時脫困

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導

新北市一所國小女童在學校坐在塑膠椅子上時，右手食指不小心卡在椅洞中，動彈不得，消防人員剪下椅面一起送醫，特搜人員到醫院協助，救援人員一邊安撫女童情緒，一邊利用破壞機具把塑膠洞剪開，小心翼翼避免傷到手指，歷經3個多小時終讓女童的手指安全脫困，並無大礙。

新北消防局前晚6點多獲報，一所國小有女童的食指卡進塑膠椅的孔洞中，學童拉不出，老師也不敢用力，消防人員到場後發現女童右手食指被孔洞整個卡死，已有紅腫情況。

消防人員發現洞孔太小，卡得很緊，現場施救無法將手指拉出，立即將椅面鋸斷，讓手指和椅面一起連著撐住，避免手指受傷，隨即將女童送到基隆長庚醫院，但醫院也沒法處理，請求基隆消防救援，基隆特搜隊人員到場救援。

新北、基隆消防救護人員、特搜人員及醫院醫護等一起合力救援，由於女童右手食指被夾住，過程中一直喊好痛，讓人看了十分心疼，救援人員及醫護先安撫她的情緒，再展開救援。

救援人員先在手指和孔洞間塞進護片保護手指，避免摩擦，接著一段一段鋸開塑膠片，將孔洞撐開空間，最後再將食指安全拉出，不少人在旁加油打氣，到昨晚9時順利完成，手指終於脫困，現場響起掌聲為女童加油打氣。

國小女童右手卡塑膠椅孔洞，消防人員送醫搶救3小時脫困。記者游明煌／翻攝
國小女童右手卡塑膠椅孔洞，消防人員送醫搶救3小時脫困。記者游明煌／翻攝

國小女童右手卡塑膠椅孔洞，消防人員送醫搶救3小時脫困。記者游明煌／翻攝
國小女童右手卡塑膠椅孔洞，消防人員送醫搶救3小時脫困。記者游明煌／翻攝

國小女童右手卡塑膠椅孔洞，消防人員送醫搶救3小時脫困。記者游明煌／翻攝
國小女童右手卡塑膠椅孔洞，消防人員送醫搶救3小時脫困。記者游明煌／翻攝

消防人員 女童 新北

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