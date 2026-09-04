台東深夜約架變埋伏砍人…4人遭砍傷 嫌犯富岡落網

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東縣東河鄉昨深夜發生一起街頭砍人案，疑因網路口角引發衝突，鹿野、成功兩地青年相約到東河「喬事情」，雙方碰面後爆發衝突，埋伏在暗巷內的一方持西瓜刀衝出砍人，造成4人頭部、手臂及腳部遭刀傷，傷者逃往附近超商求救，警方循線追查，約1小時後在台東市富岡一帶攔下涉案車輛，將相關人員帶回偵辦。

據了解，雙方原本因網路口角發生糾紛，之後相約在東河鄉談判。成功鎮一方約有6人前往，途中還透過電話聯繫，要求對方傳送手機定位確認人員所在位置。

附近居民及被害者友人表示，昨晚11時許，曾看到約5名青年在附近暗巷內徘徊，疑似事先埋伏。成功鎮一方人員抵達並走進巷內後，埋伏者突然一擁而出，持西瓜刀朝人攻擊，由於巷內照明不足，現場一片混亂，被砍傷的4人一路逃到附近超商門口求救。

警方獲報後立即展開追查，掌握涉案車輛行蹤，沿台11線方向追查，約1小時後在台東市富岡一帶攔查涉案車輛，警方喝令車上人員下車並趴地，隨後上銬逮捕，將涉案人員帶回釐清案情。

4名傷者分別有頭部、手臂及腳部刀傷，經送往台東馬偕紀念醫院及台東基督教醫院救治，接受縫合等治療後，所幸均無生命危險。

更離譜的是，這場街頭衝突暫歇後，雙方疑似有人不顧受傷及衝突風險，反而拿手機開直播、拍攝限時動態，引發被害者友人及地方民眾譁然。

被害者友人另向警方反映，鹿野一方疑似有人近期才出獄，近來曾多次找成功鎮青年約架，雙方過去疑似已有多次衝突。不過相關說法仍待警方進一步查證，並將依相關事證依法偵辦。

警方獲報後趕抵東河案發現場拉起封鎖線採證，釐清雙方因網路口角引發的衝突經過。圖／民眾提供
警方獲報後趕抵東河案發現場拉起封鎖線採證，釐清雙方因網路口角引發的衝突經過。圖／民眾提供

4名男子遭西瓜刀砍傷，分別送往馬偕醫院及基督教醫院救治，所幸均無生命危險。圖／民眾提供
4名男子遭西瓜刀砍傷，分別送往馬偕醫院及基督教醫院救治，所幸均無生命危險。圖／民眾提供

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