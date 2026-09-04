「洗白」廢土棄置大寮農地獲利逾6千萬！雄檢起訴34人

大寮區山仔頂段農地也被市議員李雅靜踢爆遭不法集團回填廢土，雄檢昨起訴涉案王姓主嫌等34人。圖／雄檢提供

繼高雄美濃、大樹農地與山坡地被濫墾回填廢棄物後，大寮區山仔頂段農地也被踢爆遭不法集團涉回填廢土，經查來源為中央社宅工程、小港機場，高雄地檢署發動多波偵辦，昨依違反廢棄物清理法等罪嫌起訴卅四人及六家公司。

議員李雅靜去年九月接獲陳情，大寮山仔頂大排旁三處優質農地遭傾倒土方夾雜廢混凝土塊，「綠油油良田變成寸草不生」，陳情民眾發現車斗覆蓋黑網的大貨車半夜頻繁進出，後來才驚覺是傾倒廢土。

雄檢主任檢察官陳彥竹、檢察官許萃華獲報後指揮偵辦，去年九月廿二日發動首波搜索，拘提王姓、黃姓主嫌等多人，複訊後聲押王男、黃男獲准。經查，王嫌為某礦業公司實際負責人，黃男經營工程監管公司，去年五月兩人約好每車支付四百元處理費，由王當「土尾」協調可供棄土的農地。王男再向山仔頂段農地與魚塭地主佯稱可幫忙堆高土地或免費幫魚塭填平凹槽，要地主提供農地供回填廢土。

檢調追查，黃男旗下公司承攬小港機場立體停車場及左營安居社宅廢棄物清運業務，卻與土資場串通，以「繞場」取得合法聯單後將廢土棄置大寮農地。去年五月底至八月間就堆置一萬八千六百立方公尺，洗白廢土棄置手法至少獲利六六二六萬元，土資場每立方公尺則收四十八元「繞場費」。

檢方痛斥，不法集團以合法土資場為掩護，大肆將營建廢棄物「洗白」後濫倒農地，三個月內高達四千多趟土車出入，建請法院對王姓、黃姓等四名主嫌量處四年十月以上徒刑。