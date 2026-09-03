桃園市議員李宗豪針對詐欺案受害民眾帳戶遭管制、防空警報議題提出質詢。圖：李宗豪提供

桃園市議會今(3)日進行警察局工作報告，市議員李宗豪針對詐欺案受害民眾帳戶遭管制、防空警報議題提出質詢。李宗豪表示，全力支持警方嚴厲打擊詐騙，但現行《洗錢防制法》第15條之2規定，交付帳戶者遭警局核發「行政告誡」後，名下所有金融帳戶隨即面臨長達5年的嚴格管制，包括停用網銀、限制臨櫃提領、無法開立薪轉戶。然而，他的服務處接獲多起剛出社會青年求職遭騙或帳戶被盜用的陳情案，即便經地檢署偵查獲「不起訴處分」、證實無犯罪故意，警方卻依然機械式開立告誡書，民眾奔波於派出所、銀行與地檢署仍求助無門。呼籲警方建立主動撤銷機制，讓確定獲不起訴的民眾能及時解凍帳戶，避免前領不出來。

李宗豪透露，「有單親媽媽在獲不起訴且律師發函後，領取弱勢與育兒補助的帳戶依然被鎖死，無疑讓家庭雪上加霜。」他質疑，警方行政處分嚴重缺乏彈性，要求警察局針對獲不起訴確定、無犯罪故意之個案，應主動建立「撤銷告誡」或「排除限制」的覆核機制，並在審查階段導入實質評估，避免公式化執法誤傷無辜。

對此，警察局答詢，告誡處分目前均依警政署相關作業規定辦理，針對民眾事後提出不起訴等具體事實證明，警察局在實質查明釐清後，將依規定審酌辦理撤銷或解除管制措施。

李宗豪並於議會上指出，針對國防防空演習，龜山區現有防空警報台多設於大埔、坪頂等舊派出所或機關頂樓，但A7重劃區高樓林立且普遍裝設氣密隔音窗，日前城鎮韌性防空演習時，大量居民反映在室內甚至街頭根本聽不到實體警報聲。李宗豪要求警察局不能僅仰賴易受戰時通訊干擾的CBS手機簡訊，應針對A7公有建物增設高功率電子警報設備，並在建置完成前的空窗期，結合線上巡邏車廣播、桃捷站體及社區物業系統補強。

警察局表示，現行電子警報器功率為600瓦、有效涵蓋半徑約1000公尺，後續將針對新興大樓遮蔽情況評估音壓涵蓋率，並結合多元管道強化預警功能。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園單親媽帳戶遭列警示「補助領不出來」 李宗豪盼警方建立主動撤銷機制