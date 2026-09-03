國道一號大林交流道聯結車衝安全島 木板散落滿地、駕駛昏迷送醫

國道一號大林交流道北上匝道口今天下午3時許發生車禍，林姓男子駕駛聯結車載運木板，下交流道時衝上安全島翻覆，大量木板散落路面，國道警方獲報到場處置，目前仍待排除障礙物，林姓男子受傷失去意識，由救護車送至大林慈濟醫院，詳細事故原因仍待警方調查釐清。

據了解，林姓男子駕駛聯結車載運木板，行進途中疑似發生車輛不穩狀況，有另名熱心聯結車司機持續跟在林男車輛後方，目睹林男駕車下交流道時，突然轉向衝上安全島。林男受強烈衝擊力道，整個人衝出擋風玻璃，趴在車頭上，意識不清、胸部外傷，目前仍在搶救中。

警方表示，目前路面有大量木板散落，仍待清除恢復通行，交通事故及肇責由國道警察局斗南分隊處置釐清，警方協助交通管制，縣道162線往大林方向車道封閉管制，縣道162線往溪口方向改為單一車道通行，請用路人留意路況，駕車前應確認身體健康及車輛狀況。

國道一號大林交流道今天下午有一輛聯結車衝撞安全島，現場大量木板散落，駕駛林姓男子昏迷送醫。記者黃于凡／翻攝

國道一號大林交流道今天下午有一輛聯結車衝撞安全島，現場大量木板散落，駕駛林姓男子昏迷送醫。記者黃于凡／翻攝