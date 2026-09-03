影／物流車突往下滑女送貨員被自車夾困獲救 疑手煞車沒撐住

一名40多歲物流車女駕駛，今天下午1點多開車在基隆市中興路一處斜坡，她停車後下車走到後方要搬運貨品，疑似手煞車故障或沒有拉穩，物流車往下滑，將她雙腳夾困在後方汽車車頭間，動彈不得。消防人員趕至將她安全救出脫困，送醫檢查。

消防局下午1點多獲報，中興路61巷口有一輛物流貨車在斜坡往下滑，撞到一輛黑色汽車，女送貨員被夾困在兩車間動彈不得，消防人員攜破壞器材前往救援，到場後發現女送貨員卡在兩車間，將物流車往上撐及往前移動將人救出，用長背板固定後送醫檢查，意識清楚，初看並無骨折情況。

市議員韓世昱趕至現場關心處理，他說，現場狀況緊急，他和附近居民不敢靠近妨礙救災，退在旁邊，看到消防人員撐起車輛、固定車身，鑽進車底，一邊安撫受困者情緒，一邊小心翼翼將她救出。

警方調查，女送貨員下車開後門準備取貨時，疑似手煞車沒拉穩或老舊故障沒有咬住，貨車瞬間滑動往下滑，腳部才被夾在兩車間動彈不得，原因還待了解。

一名40多歲物流公司女駕駛，下車後車子往下滑，她被困住消防人員救出送醫。圖／議員韓世昱提供