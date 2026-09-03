校門飆速超車止不住 失控撞2車噴飛水溝撞攤架 居民轟：怎麼開的？

宜蘭深溝國小校門昨晚發生3輛車追撞車禍，現場滿目瘡痍，黑色轎車疑因飆速超車，欲切回車道時拉不回來、撞擊前車，整輛車失控飛越大水溝，再猛撞路邊攤架，波及停放旁邊車輛；過程中傳出刺耳的長煞車聲及撞車巨響，嚇壞附近居民跑出來看大罵「怎麼開的？」、「校門口還開這麼快」。

這起事故發生於昨天下午6點多，57歲姜姓男子開車沿著員山鄉惠民路往內城方向行駛，在深溝國小門口搶著超越前車、28歲張姓男子駕駛的車輛；未料，姜男駛回原車道時車速過快失控，先是碰撞張男車輛，接著整輛車飛大水溝後衝撞路邊攤位棚架，還波及路邊車輛，車體扭曲變形、零件散落一地，造成3輛車受損。

刺耳煞車聲與碰撞聲讓人心驚，目擊網友在臉書發文「感覺開超爆快，煞車聲ㄍㄧˉ超久」，也有網友驚呼「聽煞車聲不短，不知道多快」、「對啊，還有一台停路邊的車被撞」、「怎麼飛過大水溝的？」引起熱議。

肇事與被撞車受損嚴重，在地居民暴怒「深溝國小前面也開這麼快」、「這裡開快車是要殺人嗎？」，對於車輛在校園周邊失控更直呼誇張「校門口耶」、「這裡小巷子蠻多的，這樣開車？！」「到底怎麼開的？」所幸當時已經放學。

宜蘭警分局接獲報案派員處理，經酒測雙方均無酒精反應。警方表示，駕駛欲超越前車時應按喇叭二單響或變換燈光示意，待前車靠邊允讓後始得超越；若在設有禁止超車標誌標線強行超車，可依道路交通管理處罰條例處1200元以上2400元以下罰鍰，呼籲駕駛行經校區周邊務必減速，維護用路安全。

黑色轎車在校門口疑因飆速超車，欲切回車道時拉不回來、撞擊前車，整輛車失控飛越路邊大水溝，再猛撞路邊攤架，波及停放旁邊的車輛。圖／警方提供

黑色轎車在校門口疑因飆速超車，欲切回車道時拉不回來、撞擊前車，整輛車失控飛越大水溝，再猛撞路邊攤架，波及停放旁邊的車輛（右），過程中傳出刺耳的煞車聲及撞車巨響，嚇壞附近居民。圖／警方提供

黑色轎車（右）在校門口疑因飆速超車，欲切回車道時拉不回來、撞擊前車，整輛車失控飛越大水溝，再猛撞路邊攤架，波及停放旁邊的車輛（左），過程中傳出刺耳的煞車聲及撞車巨響，嚇壞附近居民大罵「怎麼開的？」圖／警方提供