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疑閃大雨過後坑洞！高雄沿海路2大貨車驚險擦撞畫面曝 2駕駛受傷

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市小港區沿海路因連日豪大雨，致馬路出現大小坑洞，今天上午10時40分許，陳姓男子駕大貨車行經沿海三路時，疑為閃路邊坑洞，方向盤急往左打，當場和直行由周姓男子駕駛的大貨車擦撞，2車擠壓下，周男的車衝上分隔島卡住、撞斷路燈，幸2人均受輕傷。

臉書社團有網友貼文附照片提醒，南下林園也要小心，路燈飛到南下車道，希望無人受傷，提醒用路人小心，只見畫面中2輛大貨車卡在分隔島，路燈桿被撞斷倒在路中央。

有網友直指，昨天經過發生事故的地點時，看見外車道有2個很大的洞，另有網友抱怨，·「沿海路坑洞超多的」。

小港警分局指出，陳姓男子（63歲）今天上午10時40分許駕大貨車，和周姓男子（56歲）駕駛的大貨車同時沿沿海三路北上行駛時發生碰撞，致周男車輛撞上分隔島，撞斷路燈桿。

警方獲報到場，雙方駕駛均輕微擦挫傷，經實施酒測，無酒駕行為；事故車輛經拖吊處理後，已於今天上午 11時 35分完成排除，交通恢復順暢；詳細肇事原因及肇責，由交通警察大隊分析研判釐清。

陳姓男子今天上午10時40分許駕大貨車行經高市沿海三路，疑為閃路邊坑洞，擦撞周姓男子的大貨車，周的車衝上分隔島卡住、撞斷路燈。記者石秀華／翻攝
陳姓男子今天上午10時40分許駕大貨車行經高市沿海三路，疑為閃路邊坑洞，擦撞周姓男子的大貨車，周的車衝上分隔島卡住、撞斷路燈。記者石秀華／翻攝

陳姓男子今天上午10時40分許駕大貨車行經高市沿海三路，疑為閃路邊坑洞，擦撞周姓男子的大貨車，周的車衝上分隔島卡住、撞斷路燈。記者石秀華／翻攝
陳姓男子今天上午10時40分許駕大貨車行經高市沿海三路，疑為閃路邊坑洞，擦撞周姓男子的大貨車，周的車衝上分隔島卡住、撞斷路燈。記者石秀華／翻攝

陳姓男子今天上午10時40分許駕大貨車行經高市沿海三路，疑為閃路邊坑洞，擦撞周姓男子的大貨車，周的車衝上分隔島卡住、撞斷路燈。記者石秀華／翻攝
陳姓男子今天上午10時40分許駕大貨車行經高市沿海三路，疑為閃路邊坑洞，擦撞周姓男子的大貨車，周的車衝上分隔島卡住、撞斷路燈。記者石秀華／翻攝

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