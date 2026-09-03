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北市民宅藏天九牌賭場 萬華警凌晨攻堅逮22人、查扣32萬賭資

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市萬華區雙園街一處出租民宅，被警方查出暗中經營天九牌賭場。萬華警分局長期蒐證後，昨天凌晨持搜索票上門查緝，當場查獲負責人、工作人員及賭客共22人，並查扣32萬餘元賭資及天九牌等證物。

華江派出所日前接獲線報，雙園街一處民宅出入複雜，疑似有人經營職業賭場。警方組成專案小組調閱監視器並持續蒐證，確認賭場運作情形後聲請搜索票。

警方昨天凌晨1時許進入現場，查獲負責人及工作人員共4人、賭客18人，現場另扣得賭資32萬餘元、天九牌1副，以及監視器鏡頭9顆等證物。

警方調查，賭場以一般出租民宅作掩護，實際提供賭客聚賭，詢後將現場負責人及工作人員依賭博罪嫌移送偵辦，18名賭客則依社維法裁處。

萬華警方上門查獲賭場。記者廖炳棋／翻攝
萬華警方上門查獲賭場。記者廖炳棋／翻攝

萬華 賭場 攻堅

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