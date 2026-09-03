與店家起口角 台中2男到苗栗丟汽油彈還砸銀樓洩憤

台中市李、陳姓男子疑因買賣與店家發生口角，8月30日涉嫌到苗栗縣苑裡鎮朝被害人商店丟擲汽油彈，縱火後再臨時起意，持磚塊敲擊附近一家銀樓展示窗洩憤；案發後，警方以車追人，終將2嫌緝獲到案，偵訊後依妨害自由、公共危險等罪嫌移送苗栗地檢察署偵辦。

通霄警分局今天指出，8月30日下午6點18分許接獲報案，苑裡鎮市區某商店遭人丟擲疑似汽油彈，嫌犯駕車逃逸後，幸爆開火苗僅在店內地面燃燒片刻隨即熄滅。詎料，相隔10分鐘再接獲報案，指天下路一家銀樓遭人持磚塊敲擊展示窗玻璃，但因玻璃堅固，歹徒狠砸2下未敲破，即搭車逃跑。

警方獲報後立即成立專案小組，報請苗檢檢察官閻新羽指揮偵辦；警方循線追查，迅速鎖定設籍台中市的李姓及陳姓男子涉案，經掌握2人行蹤後，翌日在台中市大甲區將2嫌查緝到案。

警方將2人查獲到案後，依法執行附帶搜索，查獲K他命1包（毛重0.47公克）、K菸32支，另查扣手機、刀具等相關證物，全案依妨害自由、公共危險等罪嫌移送苗栗地檢署偵辦，檢方複訊後裁定李嫌8萬、陳姓3萬交保。

據了解，李男駕駛跟商店負責人互相認識，因買賣細故爆發口角糾紛，李男懷恨在心，自製玻璃瓶汽油彈，李男開家人轎車搭載陳男前往苑裡市區，由陳男持2人共同製作的汽油彈，點燃引信後丟入店內爆開，造成店內設施部分毀損，店內2人幸運未受傷。

2人犯案後並未罷手，僅相隔10分鐘，路過天下路一家銀樓時，陳男竟下車持磚塊敲擊展示窗玻璃，但是連砸2次，強化玻璃都紋風不動，陳嫌見狀跳上車逃逸。此舉是否意圖搶奪銀樓，2嫌矢口否認，辯稱是隨機洩憤。

通霄分局表示，警方對危害公共安全及侵害民眾財產安全之犯罪行為絕不寬貸，將持續強力打擊犯罪，依法究辦，以維護轄區治安及民眾安全。

事發後警方迅速破案，全案依妨害自由、公共危險等罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。圖／警方提供

汽油彈在被害店內爆開，造成部分設施毀損，店內2人幸運未受傷。圖／警方提供