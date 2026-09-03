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影／貪快搶左轉...機車跨雙黃線接連撞機車2轎車 宜蘭中山路3人慘摔
宜蘭市中山路二段發生機車違規跨線，接連撞機車及兩輛汽車意外事故。一輛白色機車疑跨越雙黃線搶先左轉，與對向直行黑色機車發生側撞，2車連人帶車倒地，黑色機車還波及路旁2輛停放車輛，造成3人受傷送醫。
事故發生在昨天上午11時許，地點位於宜蘭市中山路二段與自強新路岔路口，警方初步調查，白色普重機車沿中山路二段往宜蘭運動公園方向行駛，行經路口時，疑跨越分向限制線駛入對向車道，準備左轉自強新路，與對向直行的黑色普重機車發生碰撞。
撞擊力道猛烈，2輛機車當場倒地，車輛零件散落路面，黑色機車遭撞後又波及路旁2輛停放車輛。附近路人見狀跑來協助，並在事故現場放置交通錐，提醒其他用路人減速通行，避免發生二次事故。
警方獲報後立即趕抵現場，將2名機車騎士及附載乘客送醫救治，雙方駕駛經酒測無酒精反應，肇事原因待後續調查釐清。
宜蘭警分局提醒，駕駛車輛左轉時，應行至交岔路口中心處再行轉彎，不得占用來車道搶先左轉，違規左轉可依道路交通管理處罰條例第48條規定，處600元以上、1800元以下罰鍰，呼籲駕駛人行經路口務必依規定行駛，切勿貪快搶轉。
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