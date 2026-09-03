嘉市交安月出招！82項行動護行人 闖紅燈超速酒毒駕列重點取締

9月「交通安全月」登場，嘉市政府今年以「騎車毋通趕，停讓保平安」為主軸，持續推動人本交通與停讓文化，並同步啟動道路交通安全整飭計畫，從工程、教育、執法「3」三管齊下，盼降低交通事故、打造行人優先的安全用路環境。

市府表示，今年頒布「嘉市115年度A1、A2交通事故減量計畫」，納管11個局處、共82項工作，涵蓋工程、執法、教育宣導、監理、大眾運輸、緊急救護及教育訓練等面向。工程方面，持續推動行穿線退縮、設置行人專用號誌及增設庇護島等措施；執法鎖定汽機車未停讓行人、行人違規穿越道路等高風險行為。

市府自8月1日至12月31日實施「道路交通安全重點整飭執行計畫」，交通處統籌，結合警局、工務處、觀光新聞處、教育處、都發處、民政處、勞工及青年發展處、環保局及衛生局等跨局處力量，針對交通安全問題展開整頓，並納入嘉市道安會報每月追蹤檢討。

警方配合計畫提高見警率及執法強度，違規闖紅燈最多，超速次之，第三並排停車及路口10公尺內違停件，微型電動二輪車違規4件，持續取締酒駕、毒駕。市府強調，執法不只針對汽機車，也將騎樓、人行道遭占用及車輛噪音等民眾長期關注問題納入聯合稽查，盼將遭車輛占據的空間還給行人。

工程改善同步進行，市區路面銑刨重鋪及人行道改善工程將加速推動，目標在11月中旬前陸續完成；重要道路標誌、標線則預計10月底前完成補繪及更新。校園周邊部分，文雅國小及北園國中小周邊將推動「交通寧靜區」，透過實體設施降低車速，降低學生通學風險。

宣導教育方面，市府推動全齡交通安全教育，透過數位媒體、跑馬燈及社群平台強化「違規零容忍」觀念，並深入校園、社區長照據點、醫療院所及勞工研習活動，針對高齡者、學生及通勤族加強防禦駕駛與路權觀念。

交通處長呂獎慧表示，道路交通安全不能只靠警方取締，必須同步從工程改善與教育宣導著手。交通安全月期間，市府將在辦公處所、交通場站、社區及校園運用羅馬旗、海報、行動指引及宣導影片擴大曝光，交通處9月每周在官方臉書推出交安主題活動；觀光新聞處預計26日在文化公園舉辦「交安劇團活動」，透過劇團及布袋戲宣導正確交通觀念。

呂獎慧提醒駕駛人，「安全不超速，超速煞不住」，行經路口務必停讓行人，依速限行駛、注意車前狀況並保持安全車距。市府將持續整頓道路及人行空間，讓嘉義市不只「有人行道」，更要讓市民「敢走、好走、安心走」。

9月「交通安全月」登場，嘉市政府今年以「騎車毋通趕，停讓保平安」為主軸，持續推動人本交通與停讓文化，並同步啟動道路交通安全整飭計畫，從工程、教育、執法「3」三管齊下，盼降低交通事故、打造行人優先的安全用路環境。圖／嘉市府提供

9月「交通安全月」登場，嘉市政府今年以「騎車毋通趕，停讓保平安」為主軸，持續推動人本交通與停讓文化，並同步啟動道路交通安全整飭計畫，從工程、教育、執法「3」三管齊下，盼降低交通事故、打造行人優先的安全用路環境。圖／嘉市府提供

9月「交通安全月」登場，嘉市政府今年以「騎車毋通趕，停讓保平安」為主軸，持續推動人本交通與停讓文化，並同步啟動道路交通安全整飭計畫，從工程、教育、執法「3」三管齊下，盼降低交通事故、打造行人優先的安全用路環境。圖／嘉市府提供

9月「交通安全月」登場，嘉市政府今年以「騎車毋通趕，停讓保平安」為主軸，持續推動人本交通與停讓文化，並同步啟動道路交通安全整飭計畫，從工程、教育、執法「3」三管齊下，盼降低交通事故、打造行人優先的安全用路環境。圖／嘉市府提供