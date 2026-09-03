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影／新北土城深夜對撞車禍 警破窗救援驚見駕駛涉毒駕

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市土城區今天凌晨發生一起嚴重交通事故。鄒男深夜開車違規跨越雙黃線，與對向轎車發生正面對撞，造成兩車共4人受傷。警方獲報到場後，第一時間持警棍破窗救出受困駕駛，隨後更查出鄒男不僅違規駕駛還涉嫌毒駕，全案已依法移送法辦。

土城警分局表示，事故發生在今天凌晨1時40分許，55歲鄒姓男子駕駛黑色轎車，沿土城區立德路往金城路方向直行，行經立德路與立德路74巷口前時，突跨越雙黃線駛入對向車道；導致沿立德路往青雲路方向正常直行的32歲陳姓男子避開不及，兩車發生劇烈對撞。

強烈撞擊導致黑車車門嚴重變形，鄒姓駕駛受困車內。獲報趕抵的員警見狀，立即持警棍破窗開啟車門，協助隨後到場的消防救護人員將人送醫。此事故共造成4人受傷，黑車鄒男四肢擦挫傷；白車陳姓駕駛胸部及右手掌挫傷，乘客黃女（34歲）身體多處擦挫傷，乘客李男（40歲）左眼及身體多處擦挫傷，所幸4人送醫後均無生命危險。

警方後續對駕車肇事的鄒男毒品唾液篩檢，結果呈現安非他命及鴉片類陽性反應。全案除依交通事故處理流程登記採證外，針對鄒男涉嫌毒駕部分，將依法移送檢方偵辦；另針對跨越雙黃線等違規行為，則依道路交通管理處罰條例第42條及第45條開單舉發。

土城警分局特別呼籲，駕駛人行車應嚴格遵守交通規則，切勿違規跨越雙黃線或任意超車；行經路口與轉彎處更應減速慢行、注意車前狀況並保持安全距離，共同維護自身與他人之用路安全。

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新北市土城區今天凌晨發生對撞<a href='/search/tagging/2/車禍' rel='車禍' data-rel='/2/112280' class='tag'><strong>車禍</strong></a>，警破窗救援驚見駕駛涉毒駕。記者王長鼎／翻攝
新北市土城區今天凌晨發生對撞車禍，警破窗救援驚見駕駛涉毒駕。記者王長鼎／翻攝

新北市土城區今天凌晨發生對撞車禍，警破窗救援驚見駕駛涉毒駕。記者王長鼎／翻攝
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新北市土城區今天凌晨發生對撞車禍，警破窗救援驚見駕駛涉毒駕。記者王長鼎／翻攝
新北市土城區今天凌晨發生對撞車禍，警破窗救援驚見駕駛涉毒駕。記者王長鼎／翻攝

新北市土城區今天凌晨發生對撞車禍，警破窗救援驚見駕駛涉毒駕。記者王長鼎／翻攝
新北市土城區今天凌晨發生對撞車禍，警破窗救援驚見駕駛涉毒駕。記者王長鼎／翻攝

土城 毒駕 車禍

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