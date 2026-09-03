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無良！中壢男自營殯葬業疑向喪家敲竹槓 口袋竟藏喪屍煙彈

桃園電子報／ 桃園電子報

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27歲蘇姓男子涉嫌趁喪家痛失親人、悲痛無助之際，假冒殯儀業者身分主動接觸。圖：翻攝自Threads@gopk0066

桃園市中壢區日前爆發一起離譜的殯葬糾紛與詐欺案件。一名27歲蘇姓男子涉嫌趁喪家痛失親人、悲痛無助之際，假冒殯儀館人員，或以殯葬業者身分主動接觸，並以未合法登記的禮儀公司名義接案，事後向家屬層層加價或未履約。其他殯葬業者看不下去，昨(2)日下午2時許在中壢殯儀館將其攔下，並由中壢區殯葬服務中心通報警方到場處理。經警方調查，目前累計有4人受害，損失金額合計29萬350元。此外，員警調查時在蘇男口袋搜出喪屍煙彈，全案依毒品危害防制條例及詐欺罪嫌移送法辦。

中福派出所表示，27歲蘇男自營殯葬業，疑似向死者家屬收取過高費用或未提供相應服務，因而引來家屬質疑，案由殯葬服務中心員工發現後通知員警到場後，將蘇男及家屬帶回派出所內釐清。

調查過程中，員警發現蘇男神色詭異，口袋內疑放有異物，於當場查獲第一級毒品依託咪酯菸彈1顆，並當場將蘇男逮捕警詢後依違反毒品防制條例罪嫌移送偵辦。有關蘇男涉嫌詐欺部分，警方依規定受理，目前清查累計有4人受害，損失金額合計29萬350元，警詢後依法偵辦。

中壢分局長林鼎泰表示，民眾委託殯葬服務時，應事先確認服務項目、收費標準及契約內容，並妥善保存單據及相關對話紀錄；若發現業者收費或服務內容有異，應立即向相關主管機關反映。

本文章來自《桃園電子報》。原文：無良！中壢男自營殯葬業疑向喪家敲竹槓 口袋竟藏喪屍煙彈

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中壢 喪屍煙彈 殯儀館

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